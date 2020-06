La Diputació manté el sistema de control del incendis amb vigilants

La Diputació de Barcelona manté la dotació d'efectius en el pla de vigilància foresta de l'estiu que s'inicia el proper dia 12 de juny. L'ens provincial hi destina 114 vechiles i 259 persones que contracte per dur a terme aquesta vigilància. Tot i que en el món de la vigilància estan apareixen sistemes basat en la instal·lació de càmeres, l'ens provincial manté el sistema convencional, segons ha confirmat la presidenta de la Diputació de Barcelona, la socialista Núria Marín, que ahir va presentar l'inici de la campanya al Palau Firal de Manresa. Aquesta pla anomenat formalment de Protecció i Vigilància té com a objectiu "evitar i limitar els efectes dels possibles incendis forestals que es puguin produir aquest estiu".

Marín va poder explicar el pla des d'una certa tranquil·litat que li transmeten els tècnics, perquè aquesta primavera tan plujosa és una de les millors armes contra el foc al bosc. La província de Barcelona té un 50% de la superfície que és massa forestal, i 280 municipis dels 311 de la demarcació tenen boscos per patir durant els mesos d'estiu. La campamya de vigilància enguany es manté presencial com en edicions passades "membre el cos de bombers analitza els nous sistemes de vigilància a través de càmeres", segons ha explicat el diputat d'Espais Naturals i alcalde de Talamanca, Josep Tarín.

La Presidenta ha recordat que la campanya de prevenció d'incendis començarà aquest divendres 12 de juny i s'allargarà fins al 30 d'agost, sempre i quan no «hi hagi una situació de sequera extrema i convingui allargar-la alguns dies més». A més, ha posat èmfasi en el fet que «malgrat les dificultats i els dos mesos de confinament, les coses han sortit i estan preparades per abordar la prevenció d'incendis».

Els vigilants atendran un total de 484.813 hectàrees forestals, que representen el 98,7 % de la superfície forestal de la demarcació de Barcelona. I el treball es dur a terme en les hores de màxim perill d'incendi forestal, entre les 12:30 i les 19:30 hores, durant tots els dies de la setmana del període establert.

Aquest dispositiu compta també amb la participació de 273 ajuntaments, 125 agrupacions de defensa forestal (ADF), 9 federacions d'agrupacions de defensa forestal i altres administracions per aquest objectiu comú. D'entre les novetats d'aquest any destaca la incorporació dels municipis de Sant Cugat del Vallès, Calaf, Cerdanyola del Vallès i Santa Maria de Besora; així com el nou disseny de la imatge dels 114 vehicles, que la Diputació ha contractat per la campanya, amb la voluntat, així, d'incrementar-ne la seva visibilitat.

Al Palau Firal hi ha també el centre de recollida de material de les ADF de la Catalunya central. Marín ha fet públic també un agraïment a les ADF que en el primer moment de la pandèmia de Covid-19 van recollir totes les mascaretes de què disposaven i les van cedir al personal sanitari perquè puguessin treballar en millor condicions amb el malalts infectats. Marín ha posat com a exemple de les grans motres de solidaritat del país en aquesta pandèmia el cas de les ADF. Aquest migdia, a més a més, ha fet la reposició de tot aquest material que el cos de voluntaris va cedir.

Estructura operativa

Els mitjans tècnics i humans del PVI 2020 es distribueixen en tres sectors de prevenció: Metropolità Nord, Metropolità Sud i Centre, que engloben l'equivalent a tres o quatre comarques.

A cada sector hi ha centres de control ubicats principalment als parcs de bombers de la Generalitat. En aquests centres de comunicacions hi ha un operador que està permanentment en contacte amb els punts de vigilància fixa i amb les diferents unitats mòbils d'informació i vigilància.

Els centres de control estan en contacte, a més a més, amb les diferents entitats relacionades amb la prevenció i extinció d'incendis, amb qui comparteixen informació i, en cas d'emergència, de manera més intensa. També mantenen una comunicació contínua amb el centre de control central ubicat a Barcelona, que centralitza la informació dels diferents sectors i la canalitza a la direcció del PVI.

El dispositiu té assignats, a més, operadors a la sala central del Cos d'Agents Rurals a Torreferrussa que mantenen contacte permanent amb el control central amb l'objectiu de que les incidències detectades pels informadors puguin arribar al Cos d'Agents Rurals, i a l'inrevés.

Els responsables del control gestionen l'operativa i fan el seguiment dels centres de control, les unitats mòbils d'informació i els punts de vigilància fixa del seu àmbit.

Coordinació amb altres entitats

La campanya del PVI ressalta per la seva coordinació amb altres entitats relacionades amb la prevenció i extinció d'incendis, mitjançant les reunions de coordinació que es fan abans i, periòdicament, durant els mesos d'estiu.

A més existeixen diferents procediments i protocols d'actuació consensuats amb els Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra, les policies locals i les ADF.

Des del 1996

El PVI es va iniciar l'any 1996 amb una prova pilot a la comarca de l'Alt Penedès i es va estendre l'any 2000 a gairebé tots els municipis amb superfície forestal de la demarcació de Barcelona.