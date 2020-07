Dos detinguts per provocar aldarulls i per desobediència greu a Manresa

Dos veïns de Manresa, de 42 i 27 anys, van ser arrestats ahir a la matinada per la Policia Local després de provocar aldarulls a la plaça de Fius i Palà i desobeir els agents. Segons la Policia Local, a quarts d'una van rebre diverses trucades informant que un grup de persones feia xivarri, cantava i donava cops al mobiliari, cosa que no deixaven dormir els veïns. Les patrulles hi van trobar set persones. Cinc van marxar, però els dos detinguts -segons el cos policial- van començar a donar cops al mobiliari urbà i a esparracar, llençar i escampar el contingut de bosses de brossa. Ambdós van desobeir els agents, que els demanaven que deposessin la seva actitud, i un va empentar un agent, motiu pel qual va ser detingut. L'altre home va intentar evitar la detenció llençant-los una bossa, per la qual cosa el van arrestar.