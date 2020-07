Una dona salta pel balcó de casa per por que el seu marit l'agredeixi, a Manresa

Una dona de 36 anys i de Manresa va saltar del balcó de casa seva, un primer pis, per por de ser agredida pel seu marit, segons explica la Policia Local. L'home, de 39 anys, va ser arrestat per violència en l'àmbit familiar.

Els fets van tenir lloc dilluns a la tarda. Un veí de la carretera Cardona va trucar per informar que hi havia una dona al carrer caminant amb molta dificultat i amb aparent dolor. La Policia Local es va desplaçar fins a aquest carrer i es va dirigir al domicili on un testimoni havia indicat que ella havia entrat. Allà la van trobar amb el marit. Els va explicar que havien discutit i ell cada vegada es mostrava més agressiu. Per por que l'agredís, i espantada, va saltar al carrer des del balcó del primer pis.

Els agents van entendre que hi havia prou indicis per considerar l'existència d'un delicte de violència física i psíquica en l'àmbit familiar, van detenir l'home i van avisar una ambulància, que va traslladar la dona a Sant Joan de Déu.