Denuncien un home a Cardona que cremava restes vegetals

Els Agents Rurals han denunciat una persona per fer foc a Cardona. En concret, segons han informat fonts del cos, els fets van passar dimarts a la tarda, quan els Agents Rurals van enxampar una persona que estava cremant restes vegetals en un entorn rural, en un dels moments de l'any en què hi ha més risc d'incendi. Els agents van trobar restes cremades a terra, però també dins d'un bidó tallat per la meitat que encara fumejava. Els Agents Rurals també recorden que aquest tipus de cremes estan prohibides del 15 de juny al 15 de setembre.