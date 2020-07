Els rescats de muntanya creixen un 20% en la fase final del desconfinament

Els rescats de muntanya a Catalunya han crescut un 20% amb el desconfinament. S'ha passat de 82 al juny de 2019 a 98 al mateix període de 2020. "Estava cantat que la gent esperaria el desconfiament per sortir, crec que encara és poc", reconeix el sergent de la unitat tècnica dels GRAE dels Bombers, Alfons Estelrich, que recorda que ara arriba, a més, juliol i agost, que és "la temporada alta, quan més treballem". Muntanyes com el Pedraforca acumulen, només el cap de setmana, 600 persones. Entre setmana i arran de la desescalada, explica el director del Parc Natural del Cadí-Moixeró, Jordi Garcia Petit, els visitants van a l'alça. Des dels Bombers, però, Estelrich alerta que encara hi ha gent que va a la muntanya "sense anar prou preparada".

L'auge de persones que opten per "l'oci de muntanya", explica el sergent dels GRAE, Alfons Esterlich, comporta que faci alguns anys que l'acumulat anual de rescats al medi natural dels Bombers vagi a l'alça, de mitjana a l'entorn del 5%. Aquest mes de juny, però, amb el desconfinament, s'ha notat més. En global, al medi natural –inclou rescats marítims i persones perdudes, entre altres- han crescut un 18% respecte al mateix mes de 2019, i un 20% en el cas dels de muntanya.

Segons Estelrich, era "previsible" que amb el desconfinament hi hauria un increment dels excursionistes i, per tant, dels rescats. Alerta, però, que ara, a més, arriba ja la tradicional "temporada alta" de rescats a la muntanya, els mesos de juliol i agost. L'any passat, en aquests dos mesos, se'n van concentrar 378 a tota Catalunya, 244 només de muntanya.



600 excursionistes per setmana al Pedraforca

Segons dades del Parc Natural del Cadí-Moixeró, unes 600 persones circulen cada cap de setmana per la principal via d'accés al Pedraforca, des de Saldes. Les xifres acumulades de visitants d'aquest mes de juny, explica el director del Parc, Jordi Garcia Petit, estan per sota de les de l'any passat en només 500 persones, el que implica una elevada influència de visitants tenint en compte que la mobilitat "plena" a Catalunya no es va restablir fins al dia 18 de juny. En aquest sentit, afegeix el guarda del refugi Lluís Estasen, als peus de la muntanya, Jordi Gallardo, es va notar quan es van "obrir les portes" de Barcelona.

D'aquest juny, Garcia Petit també ressalta que han començat a percebre un increment dels senderistes entre setmana, que poden arribar a 150 al dia. Tot plegat fa preveure que, al mes de juliol, se superaran els números del mateix mes de 2019. De moment, però, si no creix en excés, diu el director del Parc, no tenen intenció de limitar l'accés al cim.



Gent encara "poc preparada"

Al Berguedà, entre l'1 de gener i el 30 de juny, s'han realitzat 20 rescats, dos més que el 2020. Tot i ser un creixement puntual, s'ha de tenir en compte que durant quasi tres mesos hi va haver restriccions a la mobilitat. Pel que fa al Pedraforca, només al juny , n'hi va haver tres, un dels quals amb una víctima mortal. En el mateix període de l'any passat no n'hi va haver cap.

El Pedraforca és la segona muntanya de la Catalunya Central on els GRAE actuen més, per darrere de Montserrat. Estelrich destaca que en cap cas "és una muntanya fàcil" i que el fet que sigui emblemàtica fa que s'hi desplacin persones "que no vénen del món excursionista". "És un lloc on la natura es mostra amb la seva força i el terreny no és fàcil", recalca. També Garcia Petit considera que encara "hi ha desconeixement" i de gent que si desplaça sense fer una planificació prèvia. Regió7 ja va avançar aquesta alerta dels Bombers fa uns dies.

El guarda del refugi creu que la gent "comença a anar més preparada", però "encara et trobes amb qui no". En aquest sentit, des de la FEEC, el seu portaveu, Quim Pons, també creu que hi ha gent que es pensa que fer el Pedraforca "és anar al Tibidabo o al Collbaix", pel que recalca que cal "més cultura de muntanya". Aspectes bàsics, com mirar el temps, dur l'equipament adequat, un mapa i planificar la ruta, haurien de ser indispensables "i malauradament encara hi ha qui no ho fa". També un mínim de formació. "Federar-se no hauria de ser una obligació, però com a mínim sí tenir uns coneixements previs", apunta.



Respecte a la muntanya

L'altra gran assignatura pendent, considera el guarda del refugi, és promoure una millor sensibilització per la natura, pel que fa una crida als visitants a evitar deixar les deixalles a la muntanya. "Ningú no la neteja, però aquí tothom la gaudeix", es queixa.