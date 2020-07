La jutgessa de l'1-O a Sant Joan adverteix la Guàrdia Civil que ha de col·laborar en el cas

La jutgessa que investiga l'operatiu policial a Sant Joan de Vilatorrada del dia del referèndum amenaça la Guàrdia Civil en prendre mesures si no col·labora en el cas. La magistrada arriba a dir en un escrit dirigit a la comandància de la Guàrdia Civil de Saragossa, que va participar en l'operatiu, que podria arribar a citar a tots els agents que hi van participar si la comandància no identifica els que estan sent investigats.

Es tracta d'una document que la jutgessa ha escrit després que la comandància de la Guàrdia Civil hagi manifestat que no els ha pogut identificar. En el document, la jutgessa afirma que «tot i que en algunes fotografies és difícil identificar els agents que realitzen les operacions, en algunes es pot observar directament el rostre dels agents».