Rescaten dos escaladors al Pedraforca

Els Bombers van haver de rescatar ahir a la tarda dos escaladors al Pedraforca que, per un problema tècnic, no podien ascendir ni baixar. Els escaladors feien la via del Gran Driede, i s'han quedat atrapats a prop del cim del Caderer. Bombers ha rebut l'avís a les 17.42 de al tarda i s'hi ha desplaçat un hilecòpter d'El Grup Actuacions Especials (GRAE) per rescalar-los. Un cop localitzats, han portat els dos escaladors el refugi Estasen sals i estalvi.