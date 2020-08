Un home entra per la força en un pis a Manresa i intenta violar la inquilina

Un home va agredir sexualment una veïna del passeig Pere III de Manresa després d'entrar a casa seva per la força. Els fets van tenir lloc el dia 14 de juliol, quan l'home, un rodamon que sol circular pel centre de la ciutat, es va col·locar al darrere de la dona, de 46 anys, quan anava a entrar al bloc de pisos on viu, al Passeig, i va empènyer fort la porta per evitar que es tanqués i així accedir també a l'interior del bloc. L'agressor va amenaçar de mort la dona si no la deixava pujar a casa, així que agressor i víctima van anar al domicili. Un cop a dins, la va apallissar i la va dur fins a un sofà. L'agressor es va col·locar sobre d'ella, segons ha explicat la mateixa víctima en aquest diari, li va estripar la samarreta, li va col·locar un coixí a la cara tres cops per evitar que cridés i amb una mà li premia el coll.

L'individu es va abaixar els pantalons i va intentar, sense èxit, baixar els de la dona, moment en què ella, per deslliurar-se'n, li va clavar un cop de peu als genitals que el va deixar estabornit. En aquell moment, es va aixecar i va aconseguir fer-lo fora de casa mentre ell l'amenaçava de mort si trucava la policia.

La dona va anar a urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu dies després de l'agressió sexual. «Durant uns dies vaig estar en estat de xoc i no vaig denunciar els fets als Mossos d'Esquadra fins una setmana més tard», explica a Regió7.

Divendres va haver d'anar a declarar al jutjat de primera instància i instrucció número 6 de Manresa, en una vista prèvia. En l'escrit judicial, el jutge qualifica els fets com a «temptativa d'abús sexual» i, per tant, l'agressor no hauria arribat a cometre l'abús, segons la valoració que extreu després d'haver escoltat totes les parts implicades. I és que en el mateix escrit del jutjat, al qual ha tingut accés aquest diari, s'incideix que en l'informe mèdic no consten les agressions narrades per la dona. Amb la qual cosa, el mateix jutge diu que, sense un informe mèdic que corrobori els fets i cap testimoni que ho certifiqui, només hi ha la versió que ofereix la mateixa víctima.

La dona ha sol·licitat protecció perquè l'agressor sol estar pel bar-ri i, de fet, el coneix de vista. El jutge ha denegat la protecció perquè considera que «hi hauria d'haver indicis fonamentats d'un delicte o falta contra la integritat física». La víctima, segons explica en aquest diari, s'ha trobat el seu agressor pel carrer i, fins i tot, una vegada, li ha aguantat la mirada. «Llavors ell va abaixar la seva mirada», diu la dona.