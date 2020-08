Un ferit lleu en un accident de circulació a la C-55, a l'altura de Manresa

Una persona va resultar ferida lleu ahir a la tarda en un accident de trànsit que va tenir lloc a la car-retera C-55, dins del terme municipal de Manresa. A les 18.52, un cotxe va xocar contra la mitjana, va sortir posteriorment de la via i va fer diverses voltes de campana. L'accident va obligar a tallar un dels dos carrils que van en sentit nord durant 15 minuts, fet que va provocar circulació lenta. El fet que hi hagi dos carrils del mateix sentit al punt de l'accident va propiciar que no hi hagués cues importants, segons el Servei Català de Trànsit (SCT). Fins al lloc dels fets es van desplaçar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, una dotació dels Bombers i una ambulància del SEM.