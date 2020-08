El jutge va deixar lliure l'agressor sexual del Passeig per dubtes sobre el relat de la dona

El jutge va deixar en llibertat amb càrrecs el presumpte agressor sexual del Passeig de Manresa per dubtes sobre el relat de la víctima, malgrat la gravetat dels fets que denunciava. El magistrat afirma en l'escrit redactat després dels interrogatoris que la versió de la dona «no està prou acreditada». Els fets, dels quals es va fer ressò aquest diari dilluns, van tenir lloc el 14 de juliol i es van donar a conèixer el cap de setmana passat, quan la víctima va difondre a Facebook una fotografia de l'home que suposadament l'havia intentat violar.

La dona va denunciar l'agressió a la comissaria dels Mossos, que van arrestar el presumpte autor, un sensesostre que sol passejar amb un carro pel centre de la ciutat, per «temptativa d'abús sexual». Fonts coneixedores del cas han assenyalat a aquest diari que algunes contradiccions en les declaracions de la víctima van fer que l'arrest es produís per la «temptativa» dels fets denunciats i que el jutge, en el seu escrit de les vistes prèvies, també qualifiqués el succés com a «temptativa d'abús sexual» i decidís deixar-lo en llibertat amb càrrecs, en comptes d'enviar-lo de manera provisional a la presó.

El jutge destaca que els fets van transcórrer «dues setmanes enrere [des que pren declaració als implicats], i no han estat denunciats fins ara, el que fa difícil apreciar la versemblança dels detalls dels fets, atès que en aquest cas la falta de consentiment de la víctima és fonamental per enjudiciar-los». El magistrat conclou que els dos van anar al domicili de la dona «sense que hi hagués violència o intimidació, pel que es dedueix que, com a mínim, a l'inici la trobada podria haver estat voluntària».

A la resolució detalla que va ser un cop dins del pis quan ella va rebutjar mantenir relacions sexuals. Però les declaracions de l'agressor i la víctima difereixen a partir d'aquest moment i, segons el document judicial, ella manifesta haver-li plantat cara tot donant-li una puntada de peu als genitals, mentre que el jutge diu que no queda prou acreditada aquesta versió i que possiblement l'home simplement hauria marxat quan ella va decidir no mantenir relacions sexuals i fer-lo fora de casa.

La versió que la víctima va explicar a la policia i aquest mateix diari és diferent i indica que hi va haver moments de violència física. En la denúncia que la dona, de 46 anys, va formalitzar a la comissaria explica que el dia 14 de juliol ella era al passeig Pere III i l'home, que vestia amb un barnús de color marró i pantalons de xandall negres, la va empènyer amb el carro i li va ordenar anar a casa seva, que era a pocs metres. La dona, que es va espantar, es va dirigir al portal del bloc d'habitatges. En la declaració que va oferir a la policia va dir que no sabia com el rodamón ja coneixia prèviament l'adreça del seu domicili i que «potser ja la sabia».

Un cop dins el portal, van pujar a l'ascensor, amb el carro i tot, fins a la quarta planta, on viu la víctima. En obrir la porta del pis, la rapidesa de l'agressor va fer que la dona no pogués tancar la porta amb ell fora, segons consta en els documents de la policia a partir de la seva declaració. A dins del domicili, la va portar a empentes al sofà i li va clavar un cop de puny a l'ull dret, moment en què ella va començar a cridar. L'individu li va posar un coixí a la cara per evitar que algú la sentís i, a la vegada, la subjectava pel coll.

L'agressor va estripar la samar-reta de la dona, es va abaixar els pantalons i va intentar, sense èxit, abaixar els de la víctima, moment en què ella, per deslliurar-se'n, li va clavar un puntada de peu als genitals que el va deixar estabornit. En aquell moment, es va aixecar i va aconseguir fer-lo fora de casa mentre ell l'amenaçava.

La víctima va tardar vuit dies a anar a l'Hospital Sant Joan de Déu a sotmetre's a una exploració mèdica, i és que, segons va declarar a aquest diari, va estar en «estat de xoc» i per aquest motiu no hi va anar fins llavors. En l'informe del centre consta que no tenia lesions.