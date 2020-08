Ferits crítics dos germans d'Avià en un accident a l'accés nord de Gironella

Dos germans d'Avià estaven ahir en estat crític després de tenir un accident de trànsit a primera hora del matí a la carretera de l'accés nord de Gironella. L'estat en què va quedar el vehicle i la gravetat de les ferides dels dos ocupants va fer que els treballs d'excarceració fossin complicats, segons explicaven els Bombers després de l'accident.

Els germans, de 20 i 22 anys i molt coneguts a Avià, van ser traslladats amb un helicòpter medicalitzat al Parc Taulí de Sabadell i l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. L'helicòpter va traslladar un dels joves mentre l'equip mèdic desplaçat estabilitzava l'altre al lloc de l'accident, i posteriorment va tornar el mateix helicòpter per evacuar el segon ferit, segons informava el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Les mateixes fonts indicaven ahir a la tarda que tots dos continuaven en estat molt greu i que encara era massa d'hora per saber-ne l'evolució.

L'accident va tenir lloc pocs minuts abans de les 7 del matí a la C-1411z, quan el turisme en què viatjaven els dos germans va xocar, per causes que ahir estaven investigant els Mossos, contra la tanca de la carretera. Es tracta de la via que connecta amb l'accés nord de Gironella, sota el pont per on passa l'autovia C-16, molt a prop d'una serradora. És un tram recte, sense revolts, i ahir el Servei Català de Trànsit (SCT) no sabia com es va originar el xoc del vehicle. L'operatiu d'emergències va mobilitzar quatre ambulàncies, quatre dotacions de Bombers i tres patrulles de Mossos d'Esquadra, a part de l'helicòpter medicalitzat que va traslladar els ferits.

Trànsit va tallar la carretera en tots dos sentits a partir de les 7:20 h i van desviar els cotxes. La circulació va tornar a la normalitat a 3/4 del 10 del matí i no va provocar retencions importants a la carretera. L'estat en què va quedar el turisme accidentat denotava que el xoc havia estat greu.



Dos joves coneguts al poble

Els dos germans accidentats són Ferran i Miquel Gendrau, molt coneguts a Avià perquè són del poble de tota la vida, on han nascut i crescut. A part, són molt actius en la vida social de la població i formen part de diverses associacions, a part de pertànyer al Grup de Joves d'Avià, una de les entitats que programen més activitats al municipi. Els dos joves accidentats tenen un tercer germà.

Al poble, la notícia de l'accident va generar consternació i veïns consultats se solidaritzaven amb la família i esperaven una recuperació ràpida dels joves.