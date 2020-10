Continua sense aparèixer l'anciana desapareguda a Puigcerdà

El dispositiu de cerca de l'anciana que diumenge va desaparèixer es va reactivar ahir, encara que amb menys mitjans que els dels dies anteriors. En concret, fonts dels Bombers de la Generalitat van informar que ahir en la recerca hi havien participat una dotació terrestre i una d'aèria d'aquest cos i també una dels Mossos d'Esquadra. La dona, Pepita Llebot, de 76 anys i que té un principi d'Alzheimer, va desaparèixer diumenge a la tarda i anit no havia aparegut. Se l'ha buscat a l'entorn de Puigcerdà i en la recerca també hi han participat bussejadors que s'han submergit al llac de la vila.