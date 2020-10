El jove que va agredir un mosso en les protestes del 14-O a Manresa accepta mig any de presó

El jove que va agredir un agent dels Mossos d'Esquadra, al qual va clavar una puntada de peu als testicles, i va sostreure la porra a un altre durant les protestes post-sentència del 14-O a Manresa ha acceptat una condemna de mig any de presó.

Ahir al matí, just el dia en què feia un any de la publicació de la sentència i de la manifestació on van tenir lloc els fets, el processat seia al banc dels acusats i, a part del mig any de presó, en el marc d'un acord amb la fiscalia, també va acceptar una multa de 150 euros i indemnitzar amb 65 euros l'agent agredit pel dia que va estar de baixa i amb 213,26 euros l'agent al qual va sostreure la defensa, que era de la seva propietat.

La condemna és sensiblement inferior a la pena de presó i a la multa que inicialment demanava el ministeri públic, que era de 20 mesos de presó i la multa ascendia a 720 euros. A més, l'ara ja declarat culpable no haurà d'entrar en cap centre penitenciari amb la condició que no delinqueixi en els propers dos anys.

Els fets dels quals s'ha declarat l'acusat culpable van tenir lloc el 14 d'octubre de l'any passat cap a tres quarts de 10 del vespre, a la cantonada entre la carretera de Cardona i el carrer de Francesc Moragas. Tot i que l'escrit de l'acusació pública no ho especificava, a aquella hora, allà hi havia una manifestació en contra de la sentència que al matí havia fet pública l'alt tribunal espanyol i que condemnava a llargues penes de presó els líders independentistes. La marxa, una de les més multitudinàries que hi ha hagut mai a Manresa, amb la participació d'unes 8.000 persones, va sortir de la plaça de Sant Domènec. Una part de manifestants es van dirigir cap a la comissaria de la Policia Nacional, però el gruix de la manifestació va anar cap a la caserna de la Guàrdia Civil, i va ser a la cantonada de la carretera de Cardona amb Francesc Moragas on els Mossos d'Esquadra tenien un dispositiu preparat per impedir el pas de la marxa per davant de la caserna de l'institut armat. En aquell punt es van viure alguns moments de tensió entre els mossos i els manifestants.