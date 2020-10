Un ferit lleu per la sortida de la via d'un vehicle a Calders

Un vehicle que circulava aquest matí per la carretera N-141c ha sortit de la via al terme de Calders i el seu conductor ha patit ferides lleus. Segons fonts dels Bombers, el sinistre ha tingut lloc a les 10.33 h, al quilòmetre 14 de l'esmentada carretera. Per causes que s'estan investigant, el cotxe, que circulava en sentit Manresa, ha acabat fora de la calçada, tot i que no ha fet falta la intervenció de cap dotació.