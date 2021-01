S'enfronta a 18 mesos de presó per tocar un pit a una companya de feina, a Sant Joan

Un home, G. G., s'enfronta a una petició de la fiscalia d'una pena d'un any i mig de presó per haver tocat dues vegades un pit a una companya de feina en una empresa de Sant Joan de Vilatorrada.

Segons consta en l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, aquests fets van passar l'1 de juliol del 2019 en una empresa càrnica de Sant Joan de Vilatorrada.

Segons diu el fiscal, l'acusat, que actuava mogut per un ànim lúbric i amb la intenció de satisfer els seus desitjos sexuals, va aprofitar un moment en el qual la víctima, una treballadora del servei de neteja de l'empresa, estava fent la seva feina en un passadís que estava en un punt proper al vestuari d'homes per passar-li pel costat i tocar-li un pit. La víctima va recriminar a l'home aquesta actuació.

Posteriorment, continua l'escrit del ministeri públic, l'home es va tornar a apropar a la treballadora del servei de neteja i va anar més enllà, ja que aleshores li va agafar un pit, cosa que va motivar que la dona comuniqués el que havia fet l'home a la direcció de l'empresa.

El fiscal ha qualificat els fets com un delicte d'abús sexual motiu pel qual demana que es condemni l'acusat a una pena de 18 mesos de presó.

El ministeri públic també reclama que es condemni l'home a un total de tres anys de llibertat vigilada addicionals a una eventual pena de presó i també que se li prohibeixi acostar-se a menys de 1.000 metres de la víctima i comunicar-se amb ella a través de qualsevol mitjà durant un termini de tres anys.

D'altra banda, el ministeri públic no reclama que l'acusat indemnitzi la víctima amb cap quantitat econòmica, ja que aquesta hi ha renunciat.

Es dona la circumstància que l'acusat, de nacionalitat senegalesa, en el moment dels fets no tenia autorització per residir a l'estat espanyol i que havia donat unes dades falses a l'empresa per tal que l'afiliessin a la seguretat social.

Donat el seu origen, el ministeri públic demana que una eventual condemna a presó pugui ser commutada per l'expulsió de l'acusat de l'estat espanyol.

Això suposaria que en cas de ser condemnat i que s'accepti la petició de fiscalia, l'home hagi de marxar de forma immediata de l'estat espanyol i no pugui tornar a entrar-hi en el termini de cinc anys.

La vista oral del judici per aquest cas està previst que se celebri el proper 8 de gener al jutjat penal número 2 de Manresa.