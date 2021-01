S'enfronta a tres anys de presó per fer tocaments a noies al carrer a Manresa

arxiu particular

L'acusat fugint en una imatge captada per una víctima

L'acusat fugint en una imatge captada per una víctima arxiu particular

Un jove acusat de fer tocaments a noies després de seguir-les pel carrer i en plena llum del dia a Manresa s'enfronta a una petició de la fiscalia que suma tres anys de presó per un total de quatre delictes d'abusos sexuals.

Els fets es remunten al mes de març del 2019. Segons va explicar en el seu moment una de les víctimes a Regió7, l'acusat, Reda E. M., la va seguir durant uns 15 minuts per diversos carrers de la capital del Bages, des de la Bonavista fins a la zona de la plaça Catalunya. Des d'un bon principi, quan va sortir d'un establiment de la zona de la Ben Plantada, la jove s'havia adonat de la presència de l'individu, que portava una jaqueta marró i un barret negre, sense que inicialment advertís en ell cap gest que li provoqués inquietud.

La noia va explicar que el jove la va seguir pel passeig de Pere III i ella es va adonar de la situació quan estava a l'altura de Crist Rei. L'home la va continuar seguint i, finalment, davant d'aquesta situació, va ser quan ja estava en un carrer proper a la plaça Catalunya quan ella va agafar el telèfon mòbil per fer-li una foto. Llavors, l'home se li va tirar a sobre i li va posar la mà al cul. Aleshores, narrava la noia, ella li va clavar una bufetada i l'home finalment va marxar. Quan fugia, ella li va poder fer algunes fotografies, encara que només d'esquena.

A part de fer públics els fets, la víctima va presentar una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra, que, a més d'obrir una investigació, en el seu moment també van demanar que totes les possibles víctimes presentessin una denúncia.

Una altra jove també va explicar a través de les xarxes socials, tal com també va recollir Regió7, que havia patit uns fets similars el mateix dia que la primera de les víctimes després que l'individu la seguís des del carrer del Bruc fins a la plaça Mossèn Vall de Manresa. Allà, deia aquesta víctima, l'home també li va acabar fent tocaments i a continuació va marxar del lloc.

L'escrit del ministeri públic recull aquests dos casos però també se n'hi afegeixen dos més. En un dels casos els fets van passar a la zona del carrer de Sant Francesc de Manresa mentre que, en l'altre, el fiscal situa els fets a la plaça Cots, també de la capital del Bages.

Per tots aquests fets, el ministeri públic acusa el processat d'un total de quatre delictes d'abús sexual i demana que sigui condemnat a nou mesos de presó per a cadascun d'ells, sumant així un total de tres anys de reclusió en un centre penitenciari. A més amés, l'acusació pública demana que se'l condemni a tres anys de llibertat vigilada per a cadascun dels quatre delictes, sumant un total de 12 anys amb l'obligació de sotmetre's a un tractament mèdic extern.

En el seu escrit d'acusació, el ministeri públic també detalla que el processat, en el moment dels fets, patia un retard mental que li afectava sense anul·lar les seves capacitats cognoscitiva i volitiva.

El judici per aquest cas està previst que se celebri el proper 25 de gener al matí al jutjat penal número 2 de Manresa.