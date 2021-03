Enxampen un conductor sense permís que conduïa a més de 180 km/h al Bages

Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Central van enxampar durant un control de velocitat aquest diumenge un noi de 21 anys que conduia per la C-25 a 186 km/h sense llicència.

L'infractor, de nacionalitat espanyola i veí del Bages, ha estat denunciat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària.

Aquesta actuació es va produïr en el marc dels dos controls de velocitat que ahir es van muntar a la carretera C-25, al punt quilomètric 137,5, i a la carretera C-16, al punt quilomètric 38,5, on es van controlar 1873 vehicles, dels quals 84 se'ls va denunciar per excés de velocitat.

En el control de la carretera C-25, es va detectar un vehicle a 186 km/h, quan la velocitat permesa de la via és de 120 km/h. Quan es va aturar per notificar-li la infracció, els agents van esbrinar que el conductor només disposava de llicència de ciclomotor i, a més, no la tenia vigent per pèrdua total de punts.

El conductor també va donar positiu per consum de substàncies estupefaents, no disposava d'ITV, ni tenia assegurança.

Finalment, se'l va denunciar penalment per un delicte contra la seguretat viària per conduir sense llicència per pèrdua total de punts, i administrativament per la resta d'infraccions.