La Policia Local de Manresa va detenir dimarts a la tarda un jove de 20 anys i veí de la ciutat sobre qui pesava una ordre de recerca i detenció per un robatori a Lleida.

Els fets van ocórrer a quarts de vuit, quan agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Policia Local van sorprendre el jove fumant una cigarreta de marihuana a la Plaça Porxada de la capital del Bages.

Quan l’identificaven per denunciar-lo, el sistema informàtic policial va alertar d’una recerca i detenció emesa per un jutjat de Lleida per un delicte de robatori amb força, motiu pel qual va ser detingut.