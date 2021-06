Els bombers han rescatat aquest dimecres al migdia un excursionista que ha resultat contusions facials al caure quan es trobava a la zona del Coll d’Eres, a Mura, segons fonts dels Bombers de la Generalitat. Un cop localitzat, els bombers l’han portat fins al punt on hi havia l’helicòpter que l’ha traslladat fins al camp d’hoquei de Matadepera on el SEM s’ha fet càrrec del ferit.

Aquest matí hem treballat en el rescat d’un ferit al Coll d’Eres, a Mura (avís 12.35h). #bomberscat #GRAE sanitaritzat hem evacuat l'accidentat amb l'helicòpter fins al camp d'hoquei de #Matadepera on hem fet el trasllat amb el @semgencat. pic.twitter.com/Tb8veC424o — Bombers (@bomberscat) 2 de junio de 2021