Un accident de trànsit a la C-55, a Manresa, està provocant aquest dissabte al migdia importants problemes de circulació. El Servei Català de Trànsit encara no disposa dels detalls de l’accident, ni del seu abast, però els problemes s’estan registrant en sentit nord, ja que hi ha un cinc quilòmetres de cua. En el carril en direcció a Barcelona també hi ha retencions d’un quilòmetre. Els equips d’emergència, que estan treballant en aquet moment, han rebut l’avís a les 11.25h i a hores d’ara encara continuen les importants retencions a la carretera.