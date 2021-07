El jutjat penal 1 de Manresa ha condemnat Jaume D. M. a mig any de presó per haver falsificat una signatura per tal d’aconseguir una comissió de 90 euros.

Els fets es remunten al setembre del 2015 quan l’ara ja declarat culpable es va dirigir a un habitatge de Manresa en qualitat de treballador d’una empresa energètica i va aconseguir les dades personals de la filla de la dona que el va atendre amb l’excusa d’oferir-li una millora en el contracte. El processat va aprofitar la circumstància per contractar de forma telefònica el servei d’electricitat amb una altra empresa per tal d’obtenir la comissió de 90 euros que li era assignada per cada contracte que aconseguís.

Per fer-ho, l’home va alterar el contracte posant-hi la firma de la filla de la dona que el va atendre i també va elaborar un «contracte d’arrendament fals» respecte del domicili visitat. Tot i això, l’home no va arribar a cobrar la comissió, motiu pel que l’empresa no li reclama.

L’acusat va reconèixer els fets i va arribar a un acord amb les parts per una condemna a mig any de presó per un delicte de falsedat en un document particular. Tot i això, el condemnat evitarà la seva entrada a un centre penitenciari ni delinqueix en un termini de dos anys.

En canvi, sí que haurà de pagar una multa de 60 euros, a raó de quatre euros diaris durant quinze dies.