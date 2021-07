Un veí de Santa Maria d’Oló que el diumenge 4 de juliol a la matinada va conduir 16 quilòmetres per l’Eix Transversal en sentit contrari ha donat positiu penal per alcohol. En concret, segons han informat fonts policials, l’home va donar una taxa de 0,75 mg/l per litre d’aire expirat, nivell que és considerat ja com un delicte penal, motiu pel qual ha estat denunciat per un delicte contra la seguretat del trànsit. En canvi, va donar negatiu per consum de drogues. Els Mossos d’Esquadra van muntar un dispositiu a l’alçada de Gurb per aturar el conductor que precisament va topar amb un dels vehicles policials d’aquest dispositiu. L’home circulava a en sentit Girona pels carrils habilitats en sentit Lleida.