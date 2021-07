Tres gossos han patit intoxicacions a Callús els darrers dies per haver ingerit, suposadament, restes de raticida i productes químics que es trobaven en envasos llençats indegudament.

La propietària d’un dels animals afectats, Elisabet Medalla, explica que, en el seu cas, els fets es remunten al 15 de juliol i que la ingesta va tenir lloc en un descampat de la zona d’horts de Callús. Fins fa un temps, en aquest espai hi havia un contenidor d’obra en el qual els hortolans abocaven els residus dels horts i que ara ja no hi és. Arran de la intoxicació, explica que el seu gos va estar tres dies ingressat i ara ha de fer un tractament amb vitamina K durant 21 dies per contrarestar els efectes anticoagulants del verí ingerit fa una setmana. Medalla detalla que hi ha dos gossos més afectats, un dels quals ja s’ha recuperat, mentre que l’altre es troba en una situació crítica.

La regidora de Joventut, Medi Ambient i Benestar Animal de Callús, Alexandra Díaz, confirma que al municipi hi ha hagut tres casos de gossos que han patit una intoxicació. També detalla que, arran dels fets, s’han fet batudes per determinar on hi havia els productes tòxics i que un dels casos es va produir «lluny d’on s’han trobat els indicis». També precisa que en alguns casos pot haver-hi dificultats per relacionar la intoxicació amb el lloc on es va produir perquè es tracta de productes que poden trigar fins a una setmana a fer efecte. Els envasos que es van trobar en les batudes, explica la regidora, ja han estat retirats i s’han portat a la deixalleria perquè se’n faci el tractament que els pertoca. Díaz també reconeix que «serà difícil» trobar el responsable del llançament indegut d’aquests envasos, tot i que assenyala que les intoxicacions no són fruït d’algú que actués «amb mala intenció sinó d’una irresponsabilitat». Per aquesta raó, explica, han contactat amb els diferents hortolans de la zona per informar-los que per manipular aquest tipus de productes cal un carnet específic i del risc que suposa l’abandonament dels envasos tant per a animals domèstics com per a la fauna de la zona.

El cas, explica la regidora, ja està també en coneixement dels Agents Rurals, que ahir van ser al municipi per investigar el fets.

Pel que fa al contenidor que hi havia a la zona on s’haurien produït dos dels enverinaments, la regidora explica que es va decidir retirar-lo perquè se’n feia un ús indegut. Així, assenyala que el darrer any, fins a tres vegades s’havien trobat que hi havien fet abocaments de runes, cosa que provocava un pes excessiu del contenidor i que feia que l’empresa que s’encarregava del servei no el pogués retirar. En aquest sentit, la regidora recorda que les runes també requereixen del seu tractament específic i que s’han de portar a la deixalleria.

També en relació amb aquest contenidor, assenyala que el consistori està treballant per tal de poder habilitar uns contenidors d’ús exclusius per a les persones que tenen horts. Això, però, segons la regidora requereix un canvis en les ordenances en els quals s’està treballant per «tenir-ho enllestit al més aviat possible».