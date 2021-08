L’Ajuntament de Santpedor intenta que la convivència veïnal al carrer de l’Arquitecte Gaudí no es fracturi més. Fonts del consistori asseguraven estar en contacte amb la família que viu al mateix edifici on hi ha els okupes, que han acabat la paciència dels veïns, d’altres que viuen en el bloc del costat i dos dels joves que fa tres setmanes van entrar a viure en un habitatge propietat de la Sareb

L’Ajuntament espera amb les converses que els ànims es calmin i no es repeteixin les tenses concentracions de protesta de dimecres i dijous. Precisament ahir al vespre, els veïns més afectats i els okupes es van reunir amb Policia Local i Mossos d’Esquadra per evitar que la tensió augmenti. Tot i que hi ha tres okupes vivint en dos habitatges dels baixos del bloc número 4 del carrer de l’Arquitecte Gaudí, les queixes recauen sobre una jove parella, de 17 i 18 anys, que han creat aldarulls i sorolls molestos en més d’una ocasió a altes hores de la matinada. Fins i tot la policia s’hi ha hagut de desplaçar arran de les molèsties que creaven.

Tot i que l’Ajuntament de Santpedor prefereix no concretar el nombre de vegades que la Policia Local s’ha hagut de mobilitzar per aldarulls al carrer on hi ha el conflicte veïnal, fonts del consistori asseguren que no es tracta d’un problema diari.

Els mateixos okupes van reconèixer a aquest diari que en dues ocasions, quan hi havia amics seus al pis on viuen, van fer sorolls durant la nit. Però els veïns asseguren que hi ha hagut problemes en més ocasions i que, a causa dels aldarulls, a altes hores de la matinada alguns dies no han pogut dormir.

La crispació va arribar al seu punt àlgid aquesta setmana quan els veïns, cansats de la situació, van decidir convocar una cassolada dimecres al vespre. Hi va haver llançament d’objectes, i dotacions de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra s’hi van desplaçar per evitar que la situació se n’anés de les mans.

Dijous es va repetir una escena similar i veïns del carrer de l’Antoni Gaudí i dels voltants van sortir una altra vegada amb xiulets per exigir als dos okupes problemàtics que marxin del pis.

Fins i tot hi va haver enfrontaments verbals i, en un moment, en què un dels veïns va picar la persiana del pis on viuen els okupes, un d’ells, des de l’interior, va fer una flama amb un objecte no identificat. Minuts després va arribar la furgoneta dels antiavalots per impedir que l’enfrontament anés a més.