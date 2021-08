El nombre de rescats de muntanya ha continuat augmentant a la Catalunya Central degut a la massificació de l’entorn natural des que la covid ha disparat el turisme de proximitat. Des de l’any passat no s’hi paren de veure excursionistes i muntanyencs. Un increment que aquest any s’ha notat especialment al Bages, on els Bombers han hagut d’intervenir en un total de 45 operatius, el que significa un 25% més respecte fa dos anys, quan encara no hi havia pandèmia.

En xifres absolutes significa que el Grup d’Actuacions Especials (GRAE), especialitzat en salvaments en el medi natural, han fet nou rescats més respecte el mateix període de fa dos anys. Els Bombers ho atribueixen clarament a una major presència de persones que van a la muntanya i el sergent Eduard Sánchez, responsable del GRAE a la Seu d’Urgell, explica que al fer més rescats a arreu del país en ocasions es troben que tenen diversos avisos en el mateix moment. «Llavors hem de prioritzar. Anem en el que veiem més urgent i la nostra presència és més important, tot i que arribem a tot arreu on se’ns avisa amb rapidesa», afirma.

Els GRAE tenen tres helicòpters, un a la Seu d’Urgell, un altre a Olot i un tercer a Cerdanyola. Precisament a la Seu en tenen un de medicalitzat, que van estrenar el juny de l’any passat, en el que també es trasllada personal del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) fins als llocs on hi ha accidents. L'aparell, un model Bell 429, és un dels que té millors prestacions d'Europa, amb la qual cosa s’ha donat un salt important en termes qualitatius, segons els Bombers, sobretot a l’hora de cobrir el Pirineu, on hi han d’intervenir sovint.

A les comarques centrals i les pirinenques de l’àmbit de Regió7 ha augmentat el nombre de rescats un 13,5%, seguint la tendència de tot Catalunya, passant dels 148 de 2019 fins als 168 d’aquest 2021. Respecte l’any passat es manté la xifra, tot i augmentar una mica. N’hi va haver 163. Si s’inclou en el recompte els municipis del Baix Llobregat Nord, la xifra passa dels 173 de fa dos anys als 191 actuals.

Els rescats tenen lloc principalment al voltant de Parc Natural de Montserrat, tot i que l’increment del Bages es produeix perquè els Bombers també han hagut d’intervenir més en altres zones de la comarca. A Manresa o a Mura, per exemple, els Bombers hi han fet sis rescats a cada un d’aquests dos termes municipals mentre que fa dos anys en van haver de fer un i dos, respectivament. El Berguedà -sobretot als voltant del Pedraforca- i l’alt Urgell –a la serralada del Cadí- són dues comarques on també han crescut els rescats respecte abans de la pandèmia, tot i que les xifres són bastant similars. De fet, hi ha comarques on aquest any hi hagut un lleuger descens de rescats.

La massificació de l’entorn natural va encendre un debat a l’alt Berguedà, i els ajuntaments van veure la necessitat de prendre mesures per evitar-ne la degradació. Precisament el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va presentar al juny un seguit d’actuacions que encara s’han de dur a terme juntament amb d’altres que havien plantejat els consistoris.

«Estem en contacte amb ajuntaments i federacions d’excursionistes, però no són la font del problema sinó les persones que no hi van del tot preparades», afegeix el sergent dels GRAE. Des de l’any passat els Bombers estan alertant amb més insistència que cal anar ben equipat a la muntanya.