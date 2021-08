El tren que va sortir de Manresa cap Barcelona anava en contra direcció. El responsable de circulació de l’estació de Renfe a Manresa havia accionat el botó corresponent perquè el comboi anés per la via que li corresponia, però segons l’informe elaborat per la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris, no ho va fer durant el temps suficient perquè el mecanisme s’accionés. Era el dia 8 de febrer del 2019, i a l’altura de Castellgalí es va trobar un altre tren que anava a la capital del Bages i van xocar. El resultat, la mort de la maquinista del tren que circulava bé i 108 ferits.

La comissió, que va acabar l’informe al juny d’aquest any, depèn del Ministeri de Transports i indica que la poca supervisió del personal és la causa de l’accident ferroviari i, a part, destaca que hi ha un protocol específic per controlar la circulació a l’estació degut a la falta d’un senyal de sortida per als combois que es dirigeixen a Barcelona. Una circumstància, assenyala, que hauria de ser «excepcional» i que a l’estació de Manresa és «habitual». «La visualització directa d’un senyal de sortida [...] resulta complicada de realitzar pel responsable de circulació, degut a la particular configuració i forma d’explotació de l’estació de Manresa», especifica el document.

En tot cas va ser un seguit d’errades humanes, al no ser curosos en la supervisió i al no seguir els protocols corresponents, el que va dur finalment al xoc entre els dos trens. «L’establiment correcte de l’itinerari de sortida no va ser comprovat en la seva totalitat pel responsable de circulació de Manresa, el que revela una ocasional falta d’atenció a l’aplicar el procediment d’expedició de trens des de vies sense senyal de sortida», indica l’informe en les seves conclusions. També assenyala el maquinista del tren que circulava en contra direcció i concreta: «Denota certa actitud que podria derivar d’un coneixement i experiència insuficient».

Anomalies sense comunicar

El maquinista va donar una declaració escrita als membre de la comissió i va respondre les preguntes dels Mossos d’Esquadra en un interrogatori per obrir diligències judicials. L’home, que conduïa trens de Renfe des del 2017, va afirmar que «era conscient» que circulava en contra direcció però no li va sorprendre perquè «aquesta situació ja passa altres vegades» i creia que era fruit d’una decisió del responsable de circulació, tot i no comprovar-ho.

Afirma que va intentar contactar-hi «en diverses ocasions amb el tren-terra, però no hi havia cobertura». El mòbil tampoc en tenia i ja ni ho va intentar. Per altra banda, el responsable de circulació de Manresa va observar dades que no va saber interpretar i, tot i atribuir-ho a errors de la màquina, va fer trucades per esbrinar què passava.