Una tempesta va afectar ahir a la tarda la Catalunya Central i el Prepirineu català causant diverses incidències destacables. El cos de Bombers de la Generalitat va rebre un total de 17 avisos per incidències relacionades amb la tempesta a les comarques de l’àmbit de Regió7 fins a les 9 de la nit.

La majoria dels avisos estaven relacionats amb caigudes d’arbres en vies urbanes, amb petits despreniments de façanes o amb inundacions o acumulacions d’aigua. A Manresa, per exemple, el vent va arrencar un arbre a la plaça Catalunya, un al carrer Guimerà i un tercer a l’avinguda de Pirelli. La capital del Bages va tenir altres avisos relacionats amb afectacions al mobiliari urbà i un despreniment de façana.

Entre les incidències, però, també hi va haver dos petits incendis provocats per llamps a Castellar de la Ribera i a Òdena, ambdós van ser controlats i extingits sense problemes pels Bombers. Entre les incidències provocades per la pluja també destaca un accident d’un vehicle a Guardiola de Berguedà, que va resultar amb un ferit lleu. La resta d’avisos es van produir a les comarques del Bages, Cerdanya i Solsonès, en municipis com Puigcerdà, Cardona, Callús, Solsona, Sallent i Alp. La calamarsa no va provocar danys greus segons els Bombers.

Al complex esportiu del Congost de Manresa, el vent va tirar al terra les tanques publicitàries que hi havia darrera de dues porteries del camp de futbol.

El Servei Meteorològic de Catalunya havia activat prèviament un avís per temps violent a comarques de la Catalunya Central entre les que es trobaven l’Anoia, el Solsonès, el Moianès, la Cerdanya i el Bages. Precisament aquesta última era l’única comarca amb el grau de perill màxim, de 6/6. L’avís alertava de la possible caiguda de pedra de diàmetre superior als 2 centímetres, la presència d’esclafits, tornados o mànegues, i la possibilitat que hi hagués fortes ratxes de vent que superessin els 25 m/s, condicions que es van fer realitat en diversos municipis. Precisament, fins les vuit de la tarda Navès era el municipi on la tempesta havia deixat més aigua, amb 54,7 litres d’aigua per metre quadrat de precipitació acumulada. A més, la pluja ha caigut amb molta força en aquest municipi, superant els 20 l/m2 en només mitja hora.

Pel que fa a les ratxes de vent, Castellnou de Bages ha estat el tercer municipi català amb les velocitats més altes, arribant a registrar ratxes de 60,8 km/h.