Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir al matí un jove de 20 anys després que presumptament hagués comès dos robatoris amb només mitja hora de diferència a Manresa, segons van confirmar fonts del mateix cos policial.

En el primer dels casos, es tracta d’un furt que es va cometre cap a les 10 del matí a la zona del carrer Guimerà de Manresa. Diversos vianants van presenciar els fets i van aconseguir reduir i retenir el lladre fins que van arribar els Mossos d’Esquadra i el van identificar.

L’home retingut havia furtat un telèfon mòbil i diners que un vianant portava a la butxaca. La víctima, finalment, però, no va presentar denúncia pels fets. Per aquesta raó i com que es tractava d’un furt (robatori sense violència i de menys de 400 euros), els Mossos no van detenir l’home, que va continuar en llibertat després de ser identificat.

Tan sols una mitja hora després, cap a dos quarts d’11, els Mossos d’Esquadra van rebre una alerta per un robatori, en aquest cas, una estrebada. La víctima va denunciar que li havien robat una cadena que portava penjada. Un cop identificat el presumpte autor dels fets, els agents van concloure que era el mateix jove del furt i van portar a terme una recerca fins que finalment van localitzar-lo i detenir-lo al carrer Sant Jaume de Manresa, a la Sagrada Família. A més, abans de procedir a la detenció, els Mossos va veure com llançava la cadena, que van poder comprovar que era la que havia estat sostreta.

L’arrestat, un veí de Manresa de 20 anys i amb antecedents per fets similars, està acusat de ser el presumpte autor d’un robatori amb violència.

Preocupació per la inseguretat

El furt i el robatori d’ahir s’han comès en el marc d’una sensació d’inseguretat creixent a la ciutat de Manresa. Una mostra d’aquest increment de la percepció d’inseguretat és que el dijous 9 de setembre al matí un grup format de ciutadans es van concentrar a la plaça Major, davant de l’ajuntament, per expressar el seu malestar per la situació.

D’altra banda, la Federació d’Associació de Veïns de Manresa també anunciava, la setmana passada la creació d’una comissió d’una comissió de seguretat en el si de l’ens veïnal. En el comunicat en el qual l’entitat anunciava la creació d’aquesta comissió, també manifestava que «cal que l’Ajuntament es prengui aquest tema d’una forma molt més seriosa que no ha fet fins ara».

Vuit robatoris en nou dies

Des de dimarts de la setmana passada, és a dir, en els últims nou dies, Regió7 ha tingut constància que s’han produït un total de vuit robatoris o furts a la ciutat de Manresa.

Entre les més destacats hi ha el furt amb la posterior retenció del presumpte autor que després hauria robat una cadena d’una estrebada. També aquesta setmana, han robat, a plena llum de dia en un magatzem dels FGC a Manresa Alta (veure desglossat).

A més, durant el cap de setmana s’han produït quatre detencions per dos robatoris. Dos dels detinguts ho van ser per una estrebada d’una bossa de mà al carrer del Carme de Manresa, en el qual la víctima va poder seguir els lladres fins que van entrar en un immoble. Un altre robatori es va produir a la Taberna 1913, quan van enxampar ‘in fraganti’ dos lladres al seu interior i que van ser detinguts després d’una persecució policial pels carrers de la zona.

Dimarts de la setmana passada també es van produir un furt i un robatori. Un va ser al carrer Vidal i Barraquer, per una estrebada, i el furt es va produir a l’aparcament del supermercat Gros Mercat.