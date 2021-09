Tinc molta por per mi i pels meus fills. Fins ara he aguantat aquesta situació pels nens, però ja no puc més». L’exdona de Diego el Cigala va acudir la tarda del 9 de juny a la Comissaria de Jerez de la Frontera (Cadis), la seva ciutat natal, i va denunciar que l’artista la maltractava físicament i psicològicament des de feia quatre anys. Aquella nit, la Policia va detenir Ramón Jiménez Salazar (el Cigala) en un hotel de Madrid i el ‘cantaor’ va quedar en llibertat després de declarar davant el jutge. Continua sent investigat pel jutjat de violència contra la dona número 1 de Jerez pels delictes de maltractament, lesions i vexacions. Cas Obert ha accedit en exclusiva a la denúncia de la dona.

La denunciant, que té dos fills en comú, de 4 i 3 anys, amb el Cigala, va relatar davant la policia i la jutge, que van donar credibilitat a la seva declaració, múltiples episodis d’agressions físiques per part de qui ha sigut la seva parella sis anys, al qual va descriure com una persona «gelosa» i «violenta». El més greu, segons la seva denúncia, s’hauria produït a l’habitació d’un hotel de Barcelona, el 8 de juliol de 2019: «Li vaig recriminar una possible infidelitat i ell va respondre donant-me una pallissa. Vaig rebre diversos cops de puny en diverses parts del cos i empentes. Quan jo ja era a terra, em va donar diverses puntades de peu. Passats uns dies, ell actuava amb mi com si no hagués passat res. Llavors, jo li vaig recriminar el que havia passat i ell em va dir: no t’he donat una pallissa, si et dono una pallissa no ho expliques».

Situació de vulnerabilitat

La fiscal encarregada del cas va concloure que el seu testimoni és «versemblant» i va alertar de la «situació de vulnerabilitat» que patia la dona després de denunciar, «atesa la dimensió pública de l’investigat i l’entorn que l’envolta, sent fins i tot coaccionada perquè desisteixi en la seva denúncia», en un escrit enviat al jutjat l’11 de juny. Afegeix que la denunciant «depèn econòmicament de l’investigat, pare dels seus dos fills i als quals suposadament [ell] ha deixat desemparats tant econòmicament com emocionalment».

Per acreditar les lesions que el ‘cantaor’ li hauria provocat, la dona va aportar amb la seva denúncia diverses fotografies (que il·lustren aquest reportatge) en les quals apareix amb ferides a la cara i hematomes als braços. Va demanar protecció a la policia i a la jutge després que la seva exparella, segons va dir, l’hagués «amenaçat» de «treure-li els nens» si no tornava a conviure amb ell a la casa que l’artista té a la República Dominicana i on el Cigala es va traslladar per motius laborals el gener passat. Llavors, ella es va quedar amb els fills de la parella a Jerez per sotmetre’s a una intervenció quirúrgica que es va anar retardant: «Ell em deia que anés a urgències per operar-me i que tornés amb ell al més aviat possible per cuidar-lo. Jo no em trobava bé, així que m’hi vaig negar i, molt enfadat i en to amenaçador, em va dir: “Et trauré els nens”».

Segons consta en la denúncia, la primera de les agressions s’hauria produït a l’estiu del 2017, en una habitació de l’hotel Guadalete de Jerez, durant una discussió i en presència de la dona d’un cosí de l’artista: «Em va dir: “Em cago en els teus morts”. Jo li vaig respondre amb les mateixes paraules i ell em va clavar una bufetada a la cara». La dona, de 43 anys, va explicar als agents: «Durant tota la relació, era habitual que Ramón per qualsevol motiu es dirigís a mi dient-me “puta”, “desgraciada”, “em cago en els teus morts”. Llavors jo arribava fins i tot a demanar-li perdó, per intentar que la situació no anés a més». Aquell mateix any, després d’una altra discussió, aquesta vegada a la República Dominicana, «Ramón em va empènyer i ens va fer fora a mi i als nostres fills de la casa de lloguer on vivíem. L’agressió no va arribar a més perquè vaig abandonar l'habitatge corrents».

El següent episodi de maltractaments físics que denuncia l’exdona del Cigala hauria succeït el 22 d’agost de 2017: «Estava amb el meu fill a l’aeroport de Punta Cana per marxar a treballar i de manera sorprenent Ramón s’hi va presentar. Em va agafar amb força d’un braç i em va sacsejar diverses vegades, i em va provocar un gran hematoma al braç dret. En aquell moment jo estava embarassada del meu segon fill». En la documentació del cas consta una fotografia que corrobora el seu relat.

Davant els seus fills

El confinament provocat pel coronavirus va agreujar la situació, va denunciar la dona davant la policia: «El 2020, en plena pandèmia, a la casa de Punta Cana on vivíem, jo li vaig contestar pels insults que ell m’estava dient en aquell moment per qualsevol motiu i llavors em va agredir, però no va arribar a fer-ho perquè vaig sortir corrents. Els treballadors de la meva parella, que eren presents, van haver de subjectar-lo i calmar-lo». Un altre dia, al maig, també a la casa que la parella tenia a Punta Cana, el Cigala «es va treure la sabata amb la intenció de pegar-me, en presència dels nostres fills. Jo li vaig preguntar: Em pegaràs davant els nens? Finalment no ho va fer».

Després d’aquell estiu, la parella es va traslladar a Espanya amb els seus fills i van tornar a viure a Jerez, on la dona té família i amics, però els maltractaments no van acabar, segons la seva declaració: «El 22 de novembre, Ramón va començar a fumar heroïna al lavabo, jo li vaig recriminar que això no ho podia fer amb els nens a l’habitació del costat i li vaig demanar si us plau que ho fes a la seva habitació. Ell em va agafar del coll i em va insultar dient: “puta, em cago en els teus morts, et mato”. Després, va marxar de casa».

Aquest mitjà s’ha posat en contacte amb l’advocat del Cigala per obtenir la seva versió, però ha rebutjat fer declaracions. Després de la seva posada en llibertat, el juny passat, el cantant va negar els maltractaments i es va explicar així davant els periodistes sobre el motiu de la seva detenció: «Segur que són els diners, sempre volen diners, les dones». Paraules per les que poc després es va disculpar amb un comunicat: «Vaig pluralitzar en comptes de parlar en singular; no em referia a les dones del món, sinó a una de sola». Davant la jutge que investiga el cas, el ‘cantaor’ va reconèixer que ell i la seva exparella discutien sovint, va atribuir les baralles a la «gelosia» de la dona i va negar totes les agressions denunciades.

«Aïllament i asfíxia econòmica»

El seu advocat va afegir que «no existeix cap indici que sustenti la denúncia» de l’exparella del ‘cantaor’. Però la jutge que investiga el cas sí que hi veu «indicis racionals de criminalitat» al Cigala i li va imposar una ordre d’allunyament de 500 metres de la dona, que es troba, segons la valoració policial, en una situació de risc mitjà, tot i que la magistrada considera que hi ha «dades que augmenten aquest risc».

En una interlocutòria dictada l’11 de juny, conclou que «la denunciant ha prestat una declaració coherent, extensa, i facilita no només detalls essencials sobre els fets denunciats sinó també perifèrics i detalls que descriuen una situació d’insults i menyspreus constants. A això cal afegir-hi una situació d’aïllament i asfíxia econòmica que va provocar que ella tornés a Jerez al costat de la seva família. A més, va explicar en la seva declaració que rep pressions de l’entorn de l’investigat per retirar la denúncia que augmenten la seva angoixa i intranquil·litat».

El 016 és el telèfon d’atenció a les víctimes de violència masclista, on qualsevol persona pot informar-se i denunciar.