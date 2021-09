Un jove de 20 anys multireincident en robatoris ha estat el protagonista d’almenys cinc robatoris i dues detencions a Manresa en menys d’una setmana. Els furts i les estrebades sembla que són la seva especialitat, amb les cadenes d’or entre els seus objectes preferits.

L’última detenció del lladre, que és veí de Manresa, la va fer la Policia Local aquest dilluns, segons van explicar fonts policials. Va ser després que presumptament hagués furtat diversos objectes al Zara del carrer d’Àngel Guimerà. Va ser el vigilant de l’establiment qui va alertar del furt a una patrulla de la Policia Local que estava fent la ronda a peu per la zona comercial, que ja fora de l’establiment va poder identificar i escorcollar el jove.

El noi va resultar ser el mateix que el cos policial local i els Mossos d’Esquadra ja estaven buscant per dos robatoris amb violència, en concret dues estrebades que s’havien perpetrat dilluns mateix al matí al nucli històric de la capital bagenca. La primera havia tingut lloc cap a un quart de deu al carrer del Joc de la Pilota, i la segona estrebada es va cometre poc després al carrer de Puigmercadal. Un testimoni del robatori del carrer del Joc de la Pilota va aconseguir retenir-lo però el lladre va poder desfer-se de l’home que el retenia, encara que va perdre el botí.

Més tard, cap a les 12 del migdia, arran del furt al Zara, els agents de la Policia Local el van poder detenir i també relacionar amb les dues estrebades que havien tingut lloc durant el matí.

Es dona la circumstància, a més, que el presumpte lladre ja havia estat detingut dimecres de la setmana passada després d’un furt i un robatori violent, tot a Manresa. El jove va ser descobert per diversos vianants quan sostreia els diners i el telèfon mòbil de la butxaca d’un vianant al carrer Guimerà.

Aquests testimonis, a l’adonar-se dels fets, van perseguir i aconseguir retenir el lladre fins que hi van arribar els Mossos d’Esquadra. La víctima, però, va decidir no denunciar els fets i com que es tractava d’un furt els agents no el van poder detenir.

Quan encara no havia passat ni mitja hora d’aquests fets, el jove ja tornava a estar en el punt de mira policial. Els acabaven d’alertar del robatori d’una cadena d’or pel mètode de l’estrebada i la descripció que en van fer coincidia amb la d’ell.

Un cop els agents van poder determinar que es tractava del mateix lladre, van iniciar una recerca i el van localitzar al carrer de Sant Jaume, al barri de la Sagrada Família de Manresa, on el van detenir. Abans de la detenció, el lladre va llançar la cadena, que va ser recuperada pels agents i identificada com la que s’havia robat minuts abans.