L'empresari manresà Jordi Tuneu Valls ha mort aquest dijous en un accident laboral a l'antic Punt de Trobada d'Andorra. Segons explica el Diari d'Andorra, Tuneu no ha pogut superar el traumatisme toràcic que ha patit a causa de la caiguda a sobre seu d'una planxa de formigó. Ha estat rescatat en helicòpter del lloc on s'ha accidentat perquè era de difícil accés i després ha estat evacuat a l'hospital per via aèria.

Jordi Tuneu Valls (59 anys), va néixer el juliol del 1962 a Manresa, en el marc d’una família de metges. Tot i que ell es va decantar per l’enginyeria i va fer els estudis a l’UPC després de fer la formació més bàsica i la preparatòria universitària a l'Institut Lluís de Peguera. Més tard marxaria a viure a Andorra per liderar Pavim, una empresa de paviments i impermeabilitzacions.

Aquest divendres a partir de les 4 de la tarda es farà la vetlla a les sales comunals del Tanatori Nacional d'Andorra. I dissabte, l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes, parròquia on vivia l'empresari, acollirà la missa de comiat.