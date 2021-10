Els quatre acusats d’una violació múltiple a una menor d’edat en un pis ocupat al barri de les Escodines de Manresa s’enfronten a 55 anys de presó. Els presumptes fets van passar la nit del 13 al 14 de juliol del 2019, i segons l’escrit d’acusació de la fiscalia, tres dels acusats van consumar l’agressió sexual mentre que en un cas va quedar en grau de temptativa.

Sempre segons l’escrit d’acusació de la fiscalia, la víctima, que aleshores era menor d’edat, es va trobar amb un grup de marroquins a la zona de la plaça Europa de Manresa i va decidir acompanyar-los fins a un habitatge que ocupaven al número 17 del carrer Aiguader. Allà, els acusats, posats prèviament d’acord i amb l’objectiu de satisfer els seus desitjos sexuals, diu la fiscalia, van oferir alcohol i substàncies estupefaents a la menor i aquesta en va consumir. Un dels quatre acusats, aprofitant-se de la situació en què es trobava la víctima per haver ingerit alcohol i pres drogues, i malgrat la seva resistència, la va portar en una petita habitació sense llum en la qual hi havia un matalàs a terra, on la va estirar i la va despullar. Tot seguit, i aprofitant-se de l'estat de la noia i malgrat la negativa de la víctima a mantenir relacions, la va violar. Dels altres tres acusats, dos més també haurien consumat l'agressió, mentre que un ho hauria intentat penetrar la víctima sense aconseguir-ho. Malgrat això li hauria fet tocaments.

La menor, quan encara estava a l’habitació, va aconseguir fer una primera trucada al 112 usant un dels telèfons que els acusats utilitzaven com a llanterna, explicant, en veu baixa per por de ser sentits pels seus agressors, demanant auxili, tot indicant que estava a Manresa, sense poder determinar el lloc exacte, i dient que la tenien retinguda en un pis on uns marroquins l’havien violat. Quan al final la van deixar marxar, la noia va demanar un telèfon als acusats perquè la deixessin trucar a la seva mare, cosa que ella va aprofitar per trucar de nou al 112, i dir que l’havien violat i que estava amb un dels agressors, sempre segons el relat de la fiscalia.

Cadascun dels acusats s’enfronta a una pena de 55 anys de presó. En el cas dels tres que presumptament van consumar l’agressió, el fiscal els demana 15 anys com a autors d’una agressió sexual consumada i 30 anys més com a cooperadors necessaris per a les altres dues agressions consumades, a raó de 15 anys per delicte i 10 més com a cooperadors per a una agressió no consumada. Pel que fa a l’acusat que no va consumar la violació, s’enfronta a 10 anys de presó per aquest delicte i a 15 anys per a cadascuna de les tres agressions sexuals consumades.

El fiscal també reclama que s’indemnitzi la víctima amb 600 euros per les lesions físiques que li van causar i amb 40.000 euros més pels danys morals causats.

El judici està previst que se celebri a partir de divendres de la setmana que ve a l'Audiència de Barcelona.