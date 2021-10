Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes de nacionalitat espanyola, de 34 i 40 anys, per la seva presumpta participació en l’extorsió d'un home al municipi d’Esparreguera.

La investigació es va iniciar el setembre de 2020 quan un home va denunciar que diverses persones li estaven reclamant un deute que tenia el seu germà. La víctima havia estat abordada per dues persones a la via pública i aquests li havien intimidat i agredit físicament per tal que abonés els diners del deute.

Dies desprès, els agents van tenir coneixement que aquestes persones s’havien apropat al negoci de la víctima, al municipi d’Esparreguera, amb l’objectiu de reclamar-li els diners.

De les primeres indagacions, els investigadors van comprovar que el germà del denunciant tindria deutes amb diferents persones i que per aquest motiu havia marxat de la població d’Esparreguera. Així mateix, els agents van aconseguir identificar una de les persones que havia començat un negoci amb el germà de la víctima i que tindria un deute pendent de cobrar.

En el transcurs de les següents setmanes, agents de la comissaria de Martorell van implementar un dispositiu preventiu en el domicili i en el negoci del denunciant per tal de localitzar els homes que intentaven obligar la víctima, amb violència, amenaces i intimidació, a pagar el deute del seu germà, tot i que no es va aconseguir localitzar-los.

Posteriorment, gràcies a les gestions d’investigació, sota la tutela del jutjat d’instrucció de Martorell els agents van aconseguir identificar dos dels tres autors dels fets delictius, concretament la persona amb qui el seu germà tenia el deute i un dels homes que va intentar extorquir la víctima.

Finalment, els investigadors van detenir, a la comissaria de Martorell, els dos homes identificats.

Els arrestats van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.