Un camió avariat a la C-37 a Sant Salvador de Guardiola ha obligat a tallar la via a 2/4 de 10 d'aquest dimarts al matí. Segons ha informat el Servei de Trànsit, el vehicle s'ha avariat enmig de la via i aquesta ha quedat tallada, causant retencions entre els punts quilomètrics 90 i 91 en ambdós sentits. S'ha facilitat pas alternatiu per evitar congestions.

⚠ Pas alternatiu a la C-37 a Sant Salvador de Guardiola,a causa d'un camió aturat



👉 Circuleu amb precaució pic.twitter.com/kyz2QLwsPb — Trànsit (@transit) 16 de noviembre de 2021