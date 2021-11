Un bagenc s’enfronta a una petició 10 anys de presó per abusos sexuals per una presumpta violació a la neboda de la seva parella, de 12 anys. El judici se celebrarà dimarts de la setmana que ve a l’Audiència de Barcelona. Els fets es remunten a l’estiu del 2014. Segons l’escrit d’acusació del ministeri públic, després d’una barbacoa a casa d’uns amics de la família, l’acusat va acompanyar, tot sol a casa seva, les dues filles de la seva parella així com també les seves dues nebodes, totes menor d'edat.

Un cop al domicili, les menors van anar a dormir a l’habitació de la planta superior. Una de les menores no podia dormir i es va dirigir a una sala mirar la televisió. Allà es va trobar amb l’acusat, que «guiat per un ànim lúbric i l’única intenció de mantenir relacions sexuals amb la menor, malgrat conèixer la seva edat», li va fer confidències sobre la seva tieta, amb qui ell mantenia una relació, per guanyar-se la seva confiança. Tot seguit li va proposar anar a l’habitació del costat a mirar la televisió, sempre segons el relat de la fiscalia.

Allà, «sense utilitzar violència o intimidació», li va fer tocaments, la va petonejar i la va acabar penetrant, entre crits de dolor de la menor, que es va aixecar. Aleshores, va agafar el cap de la menor perquè li fes una fel·lació però aquesta va aconseguir escapar-se, assegura el ministeri fiscal.

La fiscalia considera que els fets són constitutius d’un delicte d’abús sexual sobre menor de 13 anys i demana una condemna a 10 anys de presó per a l’acusat. També demana que se li prohibeixi acostar-se a menys de 1.000 metres de la víctima i al seu lloc de residència i també de comunicar-s’hi durant un període de 10 anys superior a la pena de presó. També demana llibertat vigilada per a l’acusat, durant 10 anys i que indemnitzi la víctima amb 30.000 euros pels perjudicis morals i les seqüeles que li han deixat els fets.