A 2/4 de 12 del migdia d'aquest dissabte hi ha hagut un accident amb un sol cotxe implicat a l'eix transversal en sentit Vic, al terme del municipi anoienc de Calonge de Segarra, al punt quilomètric 100. Un cotxe ha bolcat i els dos ocupants han resultat ferits lleus. Hi han anat tres dotacions dels bombers que hores d'ara encara hi treballaven.