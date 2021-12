El titular del jutjat de primera instància número 2 de Sabadell que instrueix el cas Jubany ha acordat aquest dimecres practicar noves diligències d’investigació del cas. El magistrat també ha citat a declarar com a investigat un dels sospitosos per l’assassinat d’Helena Jubany l’any 2001.

En una resolució a la qual ha tingut accés Regió7, el jutge també ha acordat fer una prova cal·ligràfica entre la lletra del sospitós i uns manuscrits que la víctima va rebre poc abans de la seva mort. Se sospita que l’ara citat, membre de la Unió Excursionista Sabadell (UES), podria ser-ne el seu autor. En la interlocutòria, el jutge també ha traslladat un informe policial aportat per l’acusació particular, a la policia que investiga el disc dur de l’ordinador de Jubany.

Aquesta resolució s’ha conegut aquest dimecres, justament el dia abans del 20è aniversari del crim i just quan falten tres mesos perquè el cas prescrigui per aquelles persones que en cap moment han estat imputades pel crim.

Justament la setmana passada, el jutge va descartar la petició de l’acusació particular d’imputar tres sospitosos per evitar la prescripció del cas.

Per aquest cas, la manresana Montse Careta va entrar a presó, on es va treure la vida mesos després. La seva família sempre n’ha defensat la seva innocència i ha lluitat perquè es reobrís el cas i netejar així el seu nom. Aquesta tarda, la seva germana Imma Careta es mostrava satisfeta que almenys hi hagi un sospitós citat com a investigat. Careta destacava que l'ara investigat sempre havia estat el "punt de mira" però lamentava que el jutge que havia instruït el cas anteriorment, no hagués investigat ni demanat cap pericial d'escriptura per aquest ni altres sospitosos.