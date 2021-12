Nombroses carreteres de la Catalunya Central suporten el matí d'aquest dissabte trànsit lent i retencions quilomètriques en l'operació sortida del pont de la Puríssima, que s'ha vist dificultada per diversos accidents a la xarxa viària.

Una de les vies que ha registrat una circulació més densa ha estat la C-16 entre Cal Rosal i Nou de Berguedà en direcció a Puigcerdà. A les 11.00 hores registrava fins a 13 quilòmetres de retencions a causa d'un accident sense ferits a la via.

🔴 Imatges dels 13 km de retenció a la C-16 entre Cal Rosal i la Nou de Berguedà ➡ nord pic.twitter.com/LQwg43z63A — Trànsit (@transit) 4 de diciembre de 2021

Un altre accident també ha complicat la circulació a l'A-2 al seu pas pel Bruc.

A la C-55 un accident ha format cues de fins a tres quilòmetres a Sant Vicenç de Castellet (Bages), en direcció a Manresa.

El Servei Català de Trànsit també ha informat de retencions quilomètriques a la C-14 a Oliana en direcció a La Seu d'Urgell.

A més, a la C-17 s'ha registrat un quilòmetre de retencions a Malla en sentit nord.

Col·lapse en el primer dia de l'operació sortida

Trànsit calcula que ahir van sortir de Barcelona 108.447 vehicles. La xifra és indiferent. Van ser massa en determinades zones del país, i la C-16 en el tram no desdoblat de Berga fins al túnel, va ser una carretera amb protagonisme destacat. Va quedar col·lapsada amb retencions quilomètriques i una circulació densa, i molt densa, des cal Rosa, ja abans d’arribar al coll d’ampolla, quan l’autovia es redueix a un carril en cada sentit de circulació. Trànsit, que a partir de mitja tarda va veure com li queia el sistema de comunicació per Internet, calcula que han de deixar la capital prop de 485.000 vehicles.

El sector turístic ja advertia que hi havia un nivells d’ocupació molt alts. Hotels plens i pistes d’esquí obertes amb uns dies de festa per davant han fet que la principal carretera d’accés per als de Barcelona al Berguedà, la Cerdanya i Andorra no hagi donat l’abast.