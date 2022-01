Els Mossos d'Esquadra han detingut una parella a Terrassa que va estafar més de 78.000 euros a 14 persones fent-se passar per elles. La parella, un home i una dona de nacionalitat espanyola i de 34 i 33 anys respectivament, feia servir la tècnica coneguda com 'SIM swapping'. La tècnica consisteix a obtenir les dades de la víctima, esbrinar la companyia de telèfon a què pertany, duplicar la targeta SIM i saber quin és el seu banc.

Així, la parella trucava l'entitat bancària fent-se passar per la víctima per tal de modificar les claus d'accés a la banca online i poder tenir lliure accés al compte corrent. Els autors també van comprar de forma fraudulenta 30 mòbils de gamma alta que van revendre per més de 16.000 euros.

Detenim a Terrassa una parella que va estafar més de 78.000 euros a 14 víctimes mitjançant la tècnica del “SIM swapping”



La detenció de la parella com a presumptes autors de delictes d'estafa, falsificació documental i d'usurpació de l'estat civil va tenir lloc el 29 de desembre, els detinguts van passar a disposició judicial el 31 i el jutge va decretar llibertat amb càrrecs. El primer fet denunciat va tenir lloc el mes de març i durant els mesos següents van arribar a estafar 13 persones més.

A partir de les denúncies els investigadors es van posar en contacte amb les diferents víctimes per poder determinar en quines circumstàncies van ocórrer les estafes i poder identificar els seus responsables. Durant els mesos de febrer a abril, els investigats van estar allotjats en un establiment d'allotjament turístic del barri de Sants de Barcelona, des d'on recollien els paquets que portaven diferents noms i cognoms, però en cap cas els seus.