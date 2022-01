La C-55 i la C-26 són les dues carreteres que acumulen més esllavissades i despreniments de la Catalunya Central, amb un total de 10 cadascun d’elles, entre l’1 de gener i el 30 de novembre de l’any passat, segons dades del departament de Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat.

Per comarques, set de les esllavissades de la C-55 s’han produït al Bages, on registra una elevada intensitat de trànsit, i les tres restants han tingut lloc al Solsonès. La C-55 és també la carretera que ha acumulat més incidents d’aquest tipus al Bages, on n’hi ha hagut un total de 20. Ja a molta distància, la segona via amb més incidències d’aquesta índole a a la comarca és la C-37 amb un total de tres. En canvi, en el tram anoienc d’aquesta carretera no s’hi ha produït cap despreniment en els primers 11 mesos del 2021. Altres carreteres de la comarca del Bages afectades per despreniments, són la BP-1103 (és el tram de can Maçana fins el monestir de Montserrat), la BP-1121 (la carretera que va de Castellbell al monestir de Montserrat passant per Monistrol) i la C-16, amb tres cadascuna d’elles; i la B-124, la B-420, la B-431 i la C-25 (Eix Transversal), amb un a cadascuna. En aquestes dues últimes carreteres també és on s’han produït quatre de cinc caigudes de pedres o fang al Moianès. Una d’elles s’ha produït a la C-25, tres han tingut lloc a la B-124 i finalment una a la N-141c.

Pel que fa a la C-26, que uneix Ripoll amb Bassella, ha patit 10 despreniments a les comarques central. Sis d’aquests incidents han tingut lloc al Berguedà i els quatre restants al Solsonès. Precisament el Berguedà és la segona comarca central on s’han produït més incidents per despreniments i esllavissades. Més enllà dels de la C-26, s’han registrat quatre incidents d’aquest tipus tant a la C-16, que travessa la comarca de sud a nord, com a la B-400, que uneix Gòsol amb la C-16. El 15è incident es va produir a la BV-4142, que és el tram berguedà de la carretera de Berga a Sant Llorenç de Morunys.

En el cas de Solsonès, a les tres esllavissades de la C-55 i a les 4 de la C-26, cal afegir-n’hi una altra a la C-462, que també ha patit una incidència similar a l’Alt Urgell. En aquesta comarca hi ha hagut un total de quatre esllavissades, que a part de la de la C-462, han estat a la L-401, amb dues, i a la C-563 amb una.

Finalment, la Cerdanya és l’única de les comarques de l’àmbit de Regió7 on només s’ha produït una allau o esllavissada en els primers 11 mesos del 2021. Ha estat a la carretera GI-400, que va de Das fins a la Collada de Tosses.