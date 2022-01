La Policia Nacional ha arrestat en les últimes setmanes a la frontera d'Andorra a la Farga de Moles cinc persones, una de les quals tenia 46 detencions policials prèvies i vuit ordres d'ingrés a presó pendents de diversos jutjats. Es tracta d'un home espanyol buscat per múltiples delictes contra el patrimoni, sobretot diversos robatoris amb força. L'individu va complir una pena de nou anys de presó en diversos centres penitenciaris de l'estat. El jutjat de guàrdia va ordenar el seu ingrés a presó per complir les penes pendents.

Els altres quatre detinguts són una dona reclamada per un jutjat de Sevilla per lesions, un ciutadà portuguès era reclamat per un jutjat de les Palmes de Gran Canaria per un delicte contra la seguretat vial, i un home espanyol era reclamat per un jutjat d'Oriola, a Alacant, per conduir sense permís. També va ser arrestat un altre homes espanyol que volia sortir del país acompanyat d'una dona i dos nens petits que tenia una ordre d'allunyament de la seva parella ordenada per l'Audiència de Barcelona. Va ser detingut per trencament de condemna i el jutjat de guàrdia de la Seu d'Urgell el va deixar en llibertat.