Els pares d'un nen han denunciat que el seu fill va rebre la vacuna contra la covid aquest dilluns en el seu centre educatiu de València malgrat que havia lliurat el document amb la no autorització per part dels seus progenitors.

Així consta en una compareixença en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 5 de Paterna a la qual ha tingut accés Europa Press, on els pares denuncien al centre i a la Conselleria de Sanitat "per haver vacunat el seu fill menor de deu anys amb la vacuna contra la covid sense el seu consentiment". El jutjat va rebre la denúncia aquest dilluns a la tarda, segons han confirmat fonts del TSJCV a Europa Press.

Segons assenyalen en l'escrit, els progenitors no van autoritzar la vacunació del seu fill i el menor va portar el mateix dilluns, data en la qual suposadament va rebre la vacuna, el document signat al col·legi en paper.

Els progenitors sol·liciten ara al col·legi la devolució d'aquesta no autorització en paper, que assenyalen que el seu fill va portar al centre amb segell i adjunten dos correus, datats del 15 de desembre i 13 de gener, on comuniquen al centre que no consenten la vacunació del nen.