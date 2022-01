Un total d’onze candidats, tots homes, han presentat la seva candidatura per ser el nou cap de la Policia Local de Manresa. La plaça que s’ha convocat, que és amb la categoria d’inspector és per substituir l’actual cap del cos policial manresà, Jordi Mora, que es jubilarà en els propers mesos.

Es dona la circumstància que d’entre els 11 candidats que competiran per la plaça no hi ha cap dona.

Els 11 candidats a cap de la policia local de Manresa han estat convocats entre els dies 14 i 15 de febrer per realitzar la primera prova de la convocatòria.

Aquesta fase consisteix en la presentació d’un projecte de gestió sobre el model organitzatiu i funcional de la Policia Local de Manresa.

Més endavant, el segon exercici que hauran de fer els aspirants és una prova teoricopràctica i seran sotmesos a proves de personalitat i competències.