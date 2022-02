Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous el capellà de la parròquia de Santa Maria de Castelldefels acusat dels delictes d'indignitat sexual, exhibicionisme i sol·licitud de conductes sexuals a canvi de remuneració a menors d'edat. L'home, que respon a les sigles JMAM, és prevere extradiocesà, va ser detingut i posteriorment es va escorcollar el seu domicili en el marc de les diligències prèvies en curs per un presumpte delicte relacionat amb conductes impròpies amb menors. En un comunicat, el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat ha condemnat els fets, que assegura que han passat fora del recinte i de les activitats parroquials, i ha apartat l'home de les seves funcions.

Segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra a l'ACN, la detenció es va produir ahir però va quedar sense efecte, donat que l'home estaria localitzable i no tindria antecedents. El vicari general del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, Josep M. Domingo, assenyala en un vídeo difós a la seva pàgina web que s'ha estat contundent, sempre considerant la presumpció d'innocència, i que s'han posat a disposició de les autoritats per col·laborar amb la justícia "de manera oberta i franca".

De la mateixa manera, assegura que el bisbat aplica els protocols de prevenció previstos per a aquest tipus de casos, com ara el servei d'atenció a les víctimes d'abusos, actiu des d’abril 2020, o l'obtenció del certificat negatiu de delictes sexuals del Ministeri de Justícia per part de tots aquells que es relacionen habitualment amb menors. És per això que asseguren que tots els preveres i catequistes en contacte habitual amb menors de les parròquies del Bisbat de Sant Feliu disposen d'aquest certificat.