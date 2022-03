Els Mossos d'Esquadra d'Igualada van detenir el dia 12 de març un home de 25 anys com a presumpte autor de sis delictes de robatori amb força a interior de domicili i un delicte de falsificació de document públic. Fonts d'aquest cos han explicat que se l'ha relacionat amb cinc robatoris amb força més, comesos entre el febrer i el març, en diverses poblacions de l'Anoia. Concretament, a Espelt (Òdena), Montmaneu, Puigrabat (Òdena), Castellolí i Òdena.

La detenció és el resultat d'una investigació iniciada a mitjans de febrer després de produir-se una sèrie de robatoris amb força en habitatges de la comarca de l'Anoia.

Durant el decurs de la investigació, els Mossos van determinar que una sèrie de robatoris amb força que s'havien perpetrat a l'Anoia els havien dut a terme els mateixos autors. En gairebé tots, el modus operandi era el mateix. Seleccionaven cases on escalaven les façanes, parets o canonades fins a accedir a alguna de les finestres o porta per on entraven a l'interior dels domicilis. Un cop dins, sostreien diners, joies i objectes de valor.

El dia dels fets

La conducció a alta velocitat del detingut per darrere d'un vehicle dels Mossos que era a Òdena és el que els va fer saltar l'alarma el dia de la detenció. Els agents van verificar el propietari del vehicle i van procedir a buscar-lo, fins que el van localitzar a Castellolí. Quan s'hi van apropar van veure com un home, que intentava entrar en una casa del mateix carrer, en detectar la policia va fugir corrent.

Poc després, els agents van interceptar-lo i van comprovar que el vehicle que havien localitzat era el seu. Quan el van escorcollar van trobar radials, una palanca i dues plaques de matrícula amb una numeració que no coincidia amb el vehicle escorcollat, entre altres. Davant d'aquests fets els mossos van detenir l'home per un robatori amb força en grau de temptativa i falsificació documental. La investigació continua oberta i el detingut va passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia d'Igualada.