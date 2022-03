La ONG SOS Racisme va alertar ahir que en les 334 situacions de racisme en què va fer acompanyament a l’afectat, el 63% no van acabar en denúncia perquè la persona afectada va desistir.

Segons l’entitat, el principal motiu és la manca de confiança en el sistema per rebre una resposta justa. Els casos totals portats per l’entitat gairebé es dupliquen: passen de 190 al 2019 a 334 al 2021. L’any passat la discriminació més habitual van ser les agressions entre particulars (un 25%) i les vulneracions en accés a drets socials (20%). L’ONG reconeix que les seves dades no són una fotografia completa del racisme perquè hi ha gent que no denuncia i perquè hi ha denúncies que es posen a les institucions, sense passar per ells.

Malgrat això, l’entitat, que ahir va fer balanç de la seva activitat el 2021 en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Catalunya, creu que hi ha dues tendències que dibuixen l’evolució del racisme a Catalunya en els últims anys: afirmen que segueix creixent la legitimació del discurs racista però que també ho fan els mecanismes de denúncia i la conscienciació de la societat.

En total, SOS Racisme va atendre l’any passat 648 persones que s’hi van acostar per denunciar alguna discriminació. D’aquests, 174 ja havien contactat amb l’entitat abans i eren atesos a través del seguiment del seu cas, i els altres 474 van contactar amb l’organització per primera vegada.