Si reps una trucada de treballadors de Microsoft, desconfia. Els Mossos d'Esquadra han avisat que ha tornat l'estafa en què algú es fa passar per un treballador de la multinacional tecnològica amb la finalitat d'obtenir accés a ordinadors personals.

Concretament, l'emissor de la trucada assegura que el terminal del receptor té un problema de seguretat i que s'hi ha de connectar. Per a fer-ho només necessiten que qui rep la trucada segueixi els passos requerits i permeti l'accés en remot a l'escriptori del dispositiu al suposat treballador de Microsoft. Un cop concedida l'accés a l'aparell, els estafadors habitualment procedeixen a estafar les víctimes. Per tant, és imprescindible reaccionar abans de caure en l'engany.

⚠️ Tornen les trucades del fals treballador de Microsoft que et diu que tens un problema a l'ordinador i s'hi ha de connectar. Penja i no el deixis accedir-hi #StopEstafes pic.twitter.com/HoMfNWnnv8 — Mossos (@mossos) 20 de abril de 2022

Per aquest motiu, fonts de Mossos demanen que davant trucades com aquestes, és important no seguir els passos que requereixen els estafadors. A banda, recomanen que no es facilitin dades personals.