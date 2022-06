El Registre Civil de Martorell ha posat en marxa la cita prèvia per a un total de 12 tràmits com inscriure un naixement, iniciar els tràmits per casar-se, fer una traducció de nom o una inversió de cognoms. L’objectiu d’aquest servei que ha entrat en funcionament aquest juny és evitar cues. Per demanar cita prèvia cal entrar a la seu judicial electrònica de Catalunya i buscar l’opció per demanar la cita prèvia. També s’hi pot accedir des de qualsevol cercador posant les paraules seu judicial cita prèvia i la població de residència.