Dos vehicles han cremat totalment, aquesta matinada, a Olesa de Montserrat, i un tercer ha quedat parcialment afectat. Els fets han passat al costat del cementiri vell, segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat. L’avís per l’incendi s’ha produït cap a dos quarts de tres de la matinada i no hi ha hagut persones ferides.