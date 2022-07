Els Mossos i la Guàrdia Civil han desmantellat un grup criminal dedicat a la venda de productes a través de pàgines web fraudulentes i han detingut els seus set integrants. Durant la investigació els dos van trobar que estaven investigant fets coincidents, amb diverses denúncies a Catalunya i a la resta de l'estat espanyol i per això van formar un equip conjunt. Fins ara, en les investigacions d'aquest tipus es desarticulava la banda, es detenien els implicats i es tancava la web. En aquest cas, a més, es van intervenir immediatament les web fraudulentes accedint-hi directament des dels ordinadors dels investigats. Només el primer dia que els policies van intervenir sobre les web es va evitar que 1.000 persones poguessin ser víctimes.

A partir de l'actuació policial, quan algun eventual comprador hi volia accedir apareixia automàticament una finestra emergent, amb els logotips dels Mossos i de la Guàrdia Civil, on hi sortia una alerta que posava sobre avís al consumidor respecte al fet que es tractava d'una web fictícia.

Les pàgines web contenien ofertes molt atractives de productes, principalment d’electrònica o electrodomèstics, com televisors, rentadores, vídeo consoles i altres com piscines portàtils o sofàs. Els preus estaven molt per sota del preu habitual de mercat, amb anuncis i descomptes que anaven més enllà de les rebaixes habituals. Els creadors de les pàgines web pagaven per posicionar-les en llocs destacats en els cercadors més utilitzats.

Un cop feta la transacció els compradors mai rebien el producte

Un cop feta la transacció els compradors mai rebien el producte. Quan intentaven reclamar-ho, els estafadors els donaven llargues i s'excusaven en el fet que els preus tan avantatjosos es devien a compres col·lectives de grans lots de productes, que s'havien de resoldre als mesos següents.

En el supòsit que el comprador digués volia obtenir el producte amb celeritat, li dient que llavors el preu era un altre. Per tal d'evitar comentaris negatius que afectessin la reputació de la web durant les primeres queixes miraven d'arribar a algun acord amb les víctimes.

El líder, un jove de 22 anys

El grup estava estructurat en tres nivells i encapçalat pel líder, un jove de 22 anys amb catorze antecedents policials. En un segon nivell hi havia un grup de tres persones que juntament amb el líder havien constituït societats mercantils amb la finalitat de donar cobertura a les estafes. Per últim, a sota hi figuraven cinc integrants més amb la funció d'obrir les pàgines web i la contractació de les passarel·les de pagament a les entitats financeres amb les quals aconseguien les transaccions de les víctimes.

Per donar una aparença d’estructura legal el grup constituïa societats mercantils per camuflar l’estafa en línia, la principal activitat de les quals era l’assessorament i formació a tercers que actuarien com a intermediaris i que finalment crearien les pàgines web de venda.

70 pàgines web, 4.000 víctimes i 2,5 milions

La investigació ha posat de relleu que els estafadors havien posat en marxa prop de 70 pàgines web. Es calcula que l’abast del frau podria arribar a les 4.000 víctimes i que ascendiria a prop de 2,5 milions d’euros obtinguts. Els cossos policials han indicat però que es tracta de dades encara provisionals que es podrien incrementar després de l’anàlisi exhaustiva del material que s’ha intervingut als arrestats.

L'explotació de la investigació va tenir lloc el 27 de juny, amb vuit entrades i escorcolls en sis domicilis i dos locals de municipis del Vallès Oriental com Bigues i Riells, La Roca del Vallès, Lliçà d'Amunt i Granollers. En l'operatiu es van detenir els set integrants del grup criminal.

Els policies van intervenir dispositius electrònics, ordinadors, documentació moneders de criptomonedes i discos durs. D’una primera anàlisi del material comissat es desprèn l’activitat fraudulenta del grup, tot i que encara en queda una part per treballar, i la vinculació amb les pàgines web i TPV associats a les estafes. També es van intervenir set vehicles d’alta gamma relacionats amb els investigats.

Els detinguts van passar a disposició judicial el 29 de juny i el jutge va decretar la seva llibertat provisional amb càrrecs.

La investigació continua oberta i no es descarten més víctimes.